Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın

        KOCAELİ'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki bir laboratuvarda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki bir laboratuvarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kimyasal madde kokusundan dolayı gaz maskesi ile müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

        Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, laboratuvardaki alevleri patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Bina çevresine yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        Türkiye güzellerinin kız kıza tatili
        Türkiye güzellerinin kız kıza tatili
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, polis soruşturma başlattı
        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, polis soruşturma başlattı
        'Okey' oynarken çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı
        'Okey' oynarken çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı
        Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi
        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi
        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu