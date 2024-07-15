Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın

KOCAELİ’de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki bir laboratuvarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kimyasal madde kokusundan dolayı gaz maskesi ile müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, laboratuvardaki alevleri patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Bina çevresine yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.