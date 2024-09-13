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        Kocaeli'de polis 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye ateş açtı: 1 ölü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Kerem Uzun (21), polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:40
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        Kocaeli'de polis 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye ateş açtı: 1 ölü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Kerem Uzun (21), polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri’nin ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Timde görevli bir polis, Uzun’a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, motosikletten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açan polis memuru gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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