Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü

KOCAELİ’nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 30 olarak ölçüldü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 30 dolulukla 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yılın eylül ayında doluluk, yüzde 53 ile 27 milyon 30 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

Yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle baraj seviyesi hızla düşerken, Sapanca Gölü’nden haziran ayı itibarıyla başlayan su takviyesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü su seviyesinin hızla düşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Su kaynaklarımızı korumak için her damlanın değerini bilelim. Tasarrufla geleceğimizi güvence altına alalım” ifadelerine yer verdi.

İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan, toplam 22 milyon 590 bin kapasiteli Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi bugün itibarıyla 12 milyon 50 bin metreküp suyla yüzde 53 olarak ölçüldü.