Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Terasta yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıyı yaktı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terasta yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıyı yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Alev alan çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması sonucu başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı
        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu