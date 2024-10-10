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        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:50
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        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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