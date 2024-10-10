Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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