Otomobil bariyere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden S.İ. yönetimindeki 06 DRG 545 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hacı Maksut Caddesi sapağındaki beton refüje çıktı, ardından yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü S.İ., eşi Ü.İ. ve çiftin 2 yaşındaki bebeği yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde refüje çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü S.İ. ile yanındaki eşi Ü.İ. ve 2 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.