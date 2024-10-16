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        Otomobil bariyere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde refüje çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:10
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        Otomobil bariyere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde refüje çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü S.İ. ile yanındaki eşi Ü.İ. ve 2 yaşındaki bebekleri yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden S.İ. yönetimindeki 06 DRG 545 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hacı Maksut Caddesi sapağındaki beton refüje çıktı, ardından yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü S.İ., eşi Ü.İ. ve çiftin 2 yaşındaki bebeği yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Hacı Maksut Caddesi'nden D-130 kara yoluna bağlantı noktası, kısa süreyle trafiğe kapandı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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