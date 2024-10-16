Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol kenarındaki su kanalına düşerek takla atan cipteki 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol kenarındaki su kanalına düşerek takla atan cipteki 3’ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 34 GAU 648 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Cip, sonrasında takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipteki 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde cipteki sürücü N.Ç. ve 1'i İranlı olmak üzere 3 yabancı uyruklu kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, cipteki yabancı uyruklu 2 kişinin pasaportlarını kaza yerinde bulamadı. Yaralanan yabancı uyruklu kişilerin hastanedeki tedavilerinin ardından kimlik tespiti için Kocaeli İl Göç İdaresi’ne teslim edilecekleri öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada m...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada m...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
        Eşinin tabancayla ensesinden vurduğu Semira, kurtarılamadı
        Eşinin tabancayla ensesinden vurduğu Semira, kurtarılamadı
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekda...
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekda...
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Otomobil bariyere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı
        Otomobil bariyere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı