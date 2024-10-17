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        Eşinin öldürdüğü Semira, son yolculuğuna uğurlandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde eşi Tuncay Ateş (45) tarafından öldürülen Semira Ateş'in (39) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:15
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        Eşinin öldürdüğü Semira, son yolculuğuna uğurlandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde eşi Tuncay Ateş (45) tarafından öldürülen Semira Ateş'in (39) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Olay, 13 Ekim'de gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

        'HATIRLAMIYORUM'

        Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde, eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. 'Kavga' ve 'Gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KURTARILAMADI

        Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semira Ateş'in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi, bugün ailesinin Darıca ilçesindeki evine getirildi. Semira Ateş'in cenazesi, öğle vakti Darıca Hicret Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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