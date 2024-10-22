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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 1 ölü, 7 yaralı (5)

        1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:15
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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 1 ölü, 7 yaralı (5)
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        1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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