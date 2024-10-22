Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 1 ölü, 7 yaralı (5)
1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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