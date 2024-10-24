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        Kocaeli'de piyasa değeri 30 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi

        KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, merdiven altı atölyede üretilip piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:35
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        Kocaeli'de piyasa değeri 30 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi
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        KOCAELİ’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, merdiven altı atölyede üretilip piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ve Dilovası ilçelerindeki merdiven altı atölyelerde sahte şampuan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin 17 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde her iki ilçede düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan satışa hazır halde 104 bin 665 sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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