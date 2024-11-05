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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama

        KOCAELİ'de, TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:05
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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama
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        KOCAELİ’de, TÜPRAŞ’ta tatbikat sırasında patlama meydana geldi. TÜPRAŞ’tan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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