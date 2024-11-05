TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama (2)
SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'ninKörfez ilçesinde tatbikat sırasında TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'ninKörfez ilçesinde tatbikat sırasında TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.