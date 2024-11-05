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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama: 12 hafif yaralı (4)

        VALİAKTAŞ, YARALILARI ZİYARET ETTİKocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından tesise gelen Vali İlhami Aktaş, oluşturulan kriz merkezinde bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:15
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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama: 12 hafif yaralı (4)
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        VALİAKTAŞ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde meydana gelen patlamanın ardından tesise gelen Vali İlhami Aktaş, oluşturulan kriz merkezinde bilgi aldı. Olayda yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; AFAD, itfaiye ve polis ekipleri de tesis içerisinde çalışma yaptı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meydana gelen patlamada; TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde PLT-33 izomerizasyon ünitesinde yangın meydana geldiği ve rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edildiği ve 12 çalışanın hafif şekilde etkilendiği bilgilerini alan ve kriz merkezine geçen Vali İlhami Aktaş, yetkililerle değerlendirmelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

        Tesislerdeki çalışmalarını tamamlayan Vali Aktaş, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralı işçileri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Vali Aktaş, geçmiş olsun temennilerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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