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        İzmit'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki karavana çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:30
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        İzmit'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki karavana çarptı. Polisin yaptığı kontrolde sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Kaza, 21.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 41 AGR 183 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan sürücü tedaviyi reddetti. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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