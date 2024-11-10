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        İzmit'te, saat 09.05'te hayat durdu

        İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saatler 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:40
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        İzmit'te, saat 09.05'te hayat durdu
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        İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk’ü andı.

        İzmit'te 10 Kasım'da saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Bulvarı'nda evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerken, çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarak Ata'yı saygı duruşunda bulunarak andı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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