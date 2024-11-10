İzmit'te, saat 09.05'te hayat durdu

İzmit'te 10 Kasım'da saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Bulvarı'nda evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerken, çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarak Ata'yı saygı duruşunda bulunarak andı.

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