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        Kocaeli'de 2 otomobil ve 1 tankerde 248 tabanca ile 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:10
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        Kocaeli'de 2 otomobil ve 1 tankerde 248 tabanca ile 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Kartepe ilçesinde geçtiğimiz 8 Kasım Cuma günü 2 otomobil ve 1 tankerde arama yapıldı. Yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı halde 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ile suç geliri olduğu değerlendirilen 13 bin 100 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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