Kocaeli'de 2 otomobil ve 1 tankerde 248 tabanca ile 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Kartepe ilçesinde geçtiğimiz 8 Kasım Cuma günü 2 otomobil ve 1 tankerde arama yapıldı. Yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı halde 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ile suç geliri olduğu değerlendirilen 13 bin 100 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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