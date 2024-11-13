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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 21:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:55
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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Kaza saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Gebze ilçesi geçişinde bulunan Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 34 BCB 473 plakalı otomobil, 34 VB 4801 plakalı hafif ticari araç, 34 CMH 337 plakalı otomobil ve 34 PC 6831 plakalı cip zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 4 kişinin de ambulanslarda ayakta tedavi edildikten sonra hastaneye gitmeyi reddettikleri öğrenildi.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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