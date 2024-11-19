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        Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan TIR'ın kupası koptu; 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası koparak yola savruldu, şoför ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:08 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:10
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        Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan TIR'ın kupası koptu; 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası koparak yola savruldu, şoför ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet D. yönetimindeki 34 FPZ 330 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran Erhan A. yönetimindeki 33 ASB plakalı konteyner yüklü TIR'a çarptı. Kazada TIR'ın kupası koparak yola savrulurken, şoför Mehmet D. araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanmayan diğer TIR'ın şoförü Erhan A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım tek şeritten sağlandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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