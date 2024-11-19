Türkiye U21 – Sırbistan U21: 1-2

58’inci dakikada Vlahovic’in kullandığı penaltı vuruşunda kalecimiz Jankat Yılmaz golü engelledi. Ancak dönen topa kafayla vuran Vlahovic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

56’ncı dakikada Sırbistan hücumu sırasında Hamza Güreler’in Vanja Vlahovic’e ceza sahasında yaptığı müdahaleyi hakem Tolga Akbaba penaltı olarak değerlendirdi.

45+1’inci dakikada Türkiye U21 Milli Takımı'nın kullandığı kornerde topu alan Sırbistan U21 Milli Takımı Vanja Vlahovic ile hızlı çıktı. Sol kanattan Vlhovic’in attığı pas ile ceza sahası içerisinde buluşan Aleksa Cvetkovic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

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