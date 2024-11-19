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        Türkiye U21 – Sırbistan U21: 1-2

        STAT: Kocaeli StadyumuHAKEMLER: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Çağrı YıldırımTÜRKİYE U21: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Baran Moğultay(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 23:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:35
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        Türkiye U21 – Sırbistan U21: 1-2
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        STAT: Kocaeli Stadyumu

        HAKEMLER: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Çağrı Yıldırım

        TÜRKİYE U21: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Baran Moğultay(Dk. 87 Emrecan Terzi), Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Ege Bilsel(Dk.87 Furkan Demir), Hamza Güreler, Baran Ali Gezek(Dk46. Başar Önal), Burak İnce(Dk.68 Livan Burcu), Emirhan Demircan(Dk.82 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Mustafa Erhan Hekimoğlu

        SIRBİSTAN U21: Lazar Kalicanin, Viktor Radojevic, Aleksej Vukicevic, Stefan Lekovic, Matija Mitrovic, Jovan Mijatovic(Dk.70 Bogdan Mircetic), Aleksa Cvetkovic, Vanja Vlahovic(Dk. 90+2 Marko Lazetic), Milan Aleksic(Dk.84 Jovan Sljivic), Nikola Krstic(Dk.70 Milos Lukovic), Stefan Dzodic(Dk. 90+2 Dinitrike Acimovic)

        GOLLER: Dk.54 Mustafa Hekimoğlu(Türkiye U21)- Dk.45+1 Aleksa Cvetkovic, Dk.58 Vanja Vlahovic (Sırbistan U21)

        SARI KARTLAR: Dk. 13 Baran Ali Gezek, Dk.78 Livan Burcu, Dk.88 Demir Ege Tıknaz (Türkiye U21) Dk.53 Viktor Radojevic, Dk.73 Stefan Dzodic, Dk.78 Aleksej Vukicevic, Dk.78 Milan Aleksic (Sırbistan U21)

        Türkiye U21 Milli Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen hazırlık maçında Sırbistan U21 Milli Takımı'na 2-1 mağlup oldu.

        45+1’inci dakikada Türkiye U21 Milli Takımı'nın kullandığı kornerde topu alan Sırbistan U21 Milli Takımı Vanja Vlahovic ile hızlı çıktı. Sol kanattan Vlhovic’in attığı pas ile ceza sahası içerisinde buluşan Aleksa Cvetkovic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

        54’üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Vukicevic’i müthiş bir çalımla geçen Mustafa Hekimoğlu, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa’nın şutu kalecinin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-1.

        56’ncı dakikada Sırbistan hücumu sırasında Hamza Güreler’in Vanja Vlahovic’e ceza sahasında yaptığı müdahaleyi hakem Tolga Akbaba penaltı olarak değerlendirdi.

        58’inci dakikada Vlahovic’in kullandığı penaltı vuruşunda kalecimiz Jankat Yılmaz golü engelledi. Ancak dönen topa kafayla vuran Vlahovic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

        Maç Sırbistan U21 Milli Takımı'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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