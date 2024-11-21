İzmit'te 3 araç kazaya karıştı; 2 yaralı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklette bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-130 karayolunun Karadenizliler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gölcük ilçesi istikametine gitmekte olan Y.C.T. yönetimindeki 41 AUS 497 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde bulunan S.Y. yönetimindeki 41 AES 777 plakalı cipe çarparak savruldu. O sırada, D.D. yönetimindeki 41 BR 759 plakalı hafif ticari araç da motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Y.C.T. ve arkasındaki M.B.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cip ve hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tedavisi süren yaralılardan Y.C.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.