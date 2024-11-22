İzmit Körfezi'nde flamingo güzelliği

İZMİT Körfezi’nde beslenirken görülen flamingolar, diğer kuş türleriyle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizi’nin doğu ucundaki İzmit Körfezi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Martı, tarakdiş, karabatak türlerinin bulunduğu İzmit Körfezi, son dönemde sayıları artan flamingoların da önemli durak noktalarından biri oldu. Plankton, alg ve mikroorganizmalar ile beslenen flamingolar yaklaşık 170 kuş türüne ev sahipliği yapan ve göç yolu üzerinde önemli duraklardan biri olan İzmit Körfezi’nde görüntülendi.