Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde flamingo güzelliği

        İZMİT Körfezi'nde beslenirken görülen flamingolar, diğer kuş türleriyle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde flamingo güzelliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT Körfezi’nde beslenirken görülen flamingolar, diğer kuş türleriyle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

        Marmara Denizi’nin doğu ucundaki İzmit Körfezi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Martı, tarakdiş, karabatak türlerinin bulunduğu İzmit Körfezi, son dönemde sayıları artan flamingoların da önemli durak noktalarından biri oldu. Plankton, alg ve mikroorganizmalar ile beslenen flamingolar yaklaşık 170 kuş türüne ev sahipliği yapan ve göç yolu üzerinde önemli duraklardan biri olan İzmit Körfezi’nde görüntülendi.

        Öte yandan geçen eylül ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma Ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından “İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi” kapsamında gözlem ve sayım yapıldı. Geçen yıl 351 flamingoya ev sahipliği yapan İzmit Körfezi’nde bu yıl 491 flamingonun olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        Kocaeli Valisi Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        Gebze'de öğretmenler voleybol turnuvasında buluştu
        Gebze'de öğretmenler voleybol turnuvasında buluştu
        Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu'ndan esnaf ziyareti
        Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu'ndan esnaf ziyareti
        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı