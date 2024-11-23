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        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (2)

        EKMEKFIRINININ BACASI DEVRİLDİKocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:50
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        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (2)
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        EKMEKFIRINININ BACASI DEVRİLDİ

        Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına devam ediyor. Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’ndeki bir ekmek fırınının bacası da fırtına sebebiyle çatıya devrildi. Çatıda savrulan bacayı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacayı merdivenli araçla bulunduğu yerden alarak caddeye indirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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