Yoldan çıkıp 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Rampadan inerken Koray B.’nin kontrolünü yitirdiği 41 GP 004 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Koray B.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koray B. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Koray B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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