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        Yoldan çıkıp 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yoldan çıkıp yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:15
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        Yoldan çıkıp 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yoldan çıkıp yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, kamyonetin sürücüsü Koray B. ağır yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Rampadan inerken Koray B.’nin kontrolünü yitirdiği 41 GP 004 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Koray B.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koray B. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Koray B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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