Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında sürüklenen ve hasar oluşan 6 kamyon, iş makineleriyle çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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