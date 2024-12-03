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        Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı 'Heimlich' manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:35
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        Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı. Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt’a belirtmeye çalıştı. Karakurt ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boğazını tutarak merdivenlerden inen kız öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, öğretmenin ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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