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        Evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada iş arkadaşını bıçakla öldürdü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada iş arkadaşı Selçuk Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:35
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        Evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada iş arkadaşını bıçakla öldürdü
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada iş arkadaşı Selçuk Ş.’nin (48) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Zafer Ateş (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Zafer Ateş'in evinin önünde meydana geldi. İlçede balıkçılık yaptığı öğrenilen Selçuk Ş., kendisine ait evde birlikte çalıştığı Zafer Ateş ile tartıştı. Evde başlayan tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine Şentürk, bıçakla iş arkadaşına saldırdı. Ateş, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Ateş, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Selçuk Ş., polis ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde saklandığı ablasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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