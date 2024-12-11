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        Balkondan ateş edip çay ocağındaki husumetlisini vuran şüpheli adli kontrolle serbest

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Murat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:18
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        Balkondan ateş edip çay ocağındaki husumetlisini vuran şüpheli adli kontrolle serbest
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Murat Ç.'yi çay ocağında otururken balkondan pompalı tüfekle ateş edip yaralayan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 8 Kasım günü Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir çay ocağında meydana geldi. S.A., alacak meselesi nedeniyle 2 katlı apartmanın zemin katındaki çay ocağında oturan Murat Ç.’ye (53), 1’inci kattaki balkondan pompalı tüfekle ateş etti. Murat Ç. sol omzu ve kolundan yaralandı. S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı. Sol omzuna ve koluna isabet eden 25 saçmayla yaralanan Murat Ç., bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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