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        Çatı katı alev alev yandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:10
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        Çatı katı alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 40 dakikalık müdahale sonucu söndürüldü. Çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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