Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul’a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 1600 rakımlı zirvede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.