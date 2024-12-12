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        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:35
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        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul’a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 1600 rakımlı zirvede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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