Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı

        KOCAELİ'de, anaokulunun bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de, anaokulunun bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anaokulu ile aynı bahçedeki ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

        Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi Atakent Sokak’taki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu’nun bitişiğindeki kazan dairesinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesi çalışanının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada tedbir amaçlı aynı bahçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulun öğrencileri bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kazan dairesinde ise zarar meydana geldi. Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ‘HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI’

        Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü okulun Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Geçmiş, “Ana sınıfı bölümümüzün kazan dairesinde bir yangın çıktı. Olumsuz herhangi bir şey yok. Her türlü önlem alındı. İtfaiyemiz, ambulansımız geldi. Çocuklarımızdan yana hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Çok şükür can kaybımız olmadı” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        Benzer Haberler

        Anaokulunun kazan dairesinde yangın çıktı, öğrenciler bahçeye çıkarıldı
        Anaokulunun kazan dairesinde yangın çıktı, öğrenciler bahçeye çıkarıldı
        Kocaeli'de anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
        Durdurulan TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Durdurulan TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi
        Kocaeli'de 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi
        Kocaeli'de 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İstanbul'...
        Kocaeli'de 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İstanbul'...