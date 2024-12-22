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        Otomobil duvara çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde otomobilin binanın duvarına çarptığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:00
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        Otomobil duvara çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde otomobilin binanın duvarına çarptığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 240’ıncı Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken iddiaya göre, freninin boşalması sonucu binanın giriş kat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Y. ve yanındaki Medine Y., İlmani D. ve Huri Hanım D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Y. ile Huri Hanım D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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