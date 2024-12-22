Otomobil duvara çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde otomobilin binanın duvarına çarptığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 240’ıncı Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken iddiaya göre, freninin boşalması sonucu binanın giriş kat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Y. ve yanındaki Medine Y., İlmani D. ve Huri Hanım D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Y. ile Huri Hanım D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.