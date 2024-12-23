Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu

1’inci Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girdi. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Bodrumspor’u çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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