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        Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu

        KOCAELİSPOR, teknik direktör konusunda anlaşmaya vardığı İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:45
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        Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu
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        KOCAELİSPOR, teknik direktör konusunda anlaşmaya vardığı İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        1’inci Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girdi. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Bodrumspor’u çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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