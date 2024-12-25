Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı; kaza anı kamerada
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı N.
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı N.Ö. (24) yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi D-130 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö.’ye çarptı. Savrulan N.Ö. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. N.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen aniden yola çıkıp karşıya geçmeye çalışan N.Ö.’ye otomobilin çarptığı anlar yer aldı.
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