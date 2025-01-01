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        Dövülüp boynundan bıçaklanan TIR şoförü, aracıyla 30 kilometre gidip yardım istedi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TIR şoförü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:06 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:10
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        Dövülüp boynundan bıçaklanan TIR şoförü, aracıyla 30 kilometre gidip yardım istedi
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde TIR şoförü E.I., aracındaki mazotu gasbetmeye çalışan 3 kişi tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. Aracına binip yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I. bir dinlenme tesisine girerek yardım istedi. E.I. gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR’ın yanına gelip, sürücü E.I.’dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., TIR’a binip olay yerinden kaçtı. TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., yol üzerinde bulunan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.I., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.I.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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