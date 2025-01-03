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        Kocaelispor – Iğdır FK: 3-0

        STAT:Kocaeli StadyumuHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:25
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        Kocaelispor – Iğdır FK: 3-0
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        STAT:Kocaeli Stadyumu

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest(Dk. 81 Barış Alıcı), Yunus Emre Gedik, Yusuf Cihat Çelik, Caner Osmanpaşa, Mesut Can Tunalı(Dk.75 Onur Öztonga) , Mendes (Dk.81 Caktas), Markao (Dk. 64 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Ahmet Sağat)

        IĞDIR FK: Furkan Köse, Guima(Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Mert Çölgeçen (Dk.87 Caner Cavlun), Ahmet Emin Engin, Marcos Silva, Eysseric(Dk. 76 Burak Altıparmak), Berkan Mahmut Keskin(Dk.46 Burak Çoban), Regattin, Aleksic(Dk. 76 Do Rosario)

        GOLLER: Dk. 35 Markao, Dk. 42 Mendes, Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Marcos Silva, Hasan Hatioğlu (Iğdır FK)

        1'inci Lig’in 18’inci haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Kocaelispor yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile ilk maçına çıktı.

        35’inci dakikada Kocaelispor’da Ahmet Oğuz sağ kanattan kullandığı taç atışını kale sahasına doğru gönderdi. Ön direkte topa yükselen Markao’nun kafa vuruşuyla top, sol kale direğine çarpıp ağlarla buluştu: 1-0

        42’nci dakikada Iğdır’ın yaşadığı top kaybını Markao karşılayarak Mendes’e verdi. Rakibin ceza sahasına giren Mendes çektiği şut ile topu filelere gönderdi: 2-0

        İlk yarı Kocaelispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        77’nci dakikada Kocaelispor’da Yunus Emre Gedik’in sol kanattan açtığı ortayı rakibin kale sahasında göğsüyle karşılayan Ahmet Oğuz topu Yusuf Cihat Çelik’in önüne indirdi. Ceza sahası içinden gelişine vuran Cihat, topu rakip kalenin ağlarına gönderdi: 3-0

        Maç, Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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