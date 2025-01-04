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        1 polisin yaralandığı maçta 7 kişi gözaltına alındı

        KOCAELİ Stadı'nda oynanan Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır FK taraftarları bariyerleri ve koltukları parçaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:25 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:30
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        1 polisin yaralandığı maçta 7 kişi gözaltına alındı
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        KOCAELİ Stadı’nda oynanan Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır FK taraftarları bariyerleri ve koltukları parçaladı. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralanırken 7 kişi ise gözaltına alındı.

        1'inci Lig’in 18’inci haftasında Kocaelispor, Iğdır FK’yı sahasında ağırladı. Maçın 35’inci dakikasında Kocaelispor’da Markao’nun attığı gol sonrasında deplasman tribünündeki yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, hem bazı cam bariyerleri tekmelerle kırdı hem de koltukları söktü. Bu sırada kırılan camın bir polise isabet etmesi sonucu 1 polis yaralandı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla tedavi edildi. Maçın bitiminin ardından polis, olaylara karıştığı tespit edilen deplasman tribündeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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