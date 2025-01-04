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        Kocaeli'de komşular arasında otopark kavgası; 2 kardeş silahla vurularak yaralandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çıkan otopark kavgasında Emre Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 06:43 Güncelleme: 04.01.2025 - 06:45
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        Kocaeli'de komşular arasında otopark kavgası; 2 kardeş silahla vurularak yaralandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çıkan otopark kavgasında Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö.(35), komşuları tarafından silahla vurularak yaralandı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DGS 990 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ö. ve yanındaki ağabeyi Muhammet Ö., evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişinin dışarı çıkmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli kişi, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o sırada otomobilde bulunan Emre Ö.'ye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı.

        Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, şüpheli kişi olay yerinden kaçtı.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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