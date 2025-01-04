Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak’ta meydana geldi. Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.’ya ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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