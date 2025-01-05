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        Metro çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

        KOCAELİ'de, belediye tarafından yapılan metro inşaatı için zemin etüdü kazısı sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:35
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        Metro çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
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        KOCAELİ’de, belediye tarafından yapılan metro inşaatı için zemin etüdü kazısı sırasında doğal gaz borusu delindi. Bölgede doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesine Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Delinme nedeniyle meydana gelebilecek bir patlama riskine önlem olarak bölgede doğal gaz hattı kesildi. Yol trafiğe kapandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, doğal gaz hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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