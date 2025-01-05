Otopark kavgasında, kardeşlerden 1'inin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

KOCAELİ'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla ateş açarak Emre Öztürk’ün (34) ölümüne ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) ise yaralanmasına neden olan H.A. tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokakta meydana geldi. Emre Öztürk ve yanındaki ağabeyi Muhammet Öztürk, evlerinin önünde yer bulamadıkları için otomobili sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan H.A., 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında kavga çıktı. H.A. tabancayla ateş açarak komşuları Emre Öztürk ve Muhammet Öztürk’ü yaraladı. Bu sırada Emre Öztürk, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı. Şüpheli H.A. ise olayın ardından kaçtı.