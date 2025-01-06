Alkollü sürücünün karıştığı kazada otomobilin motoru koptu: 2 yaralı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden 1'inin motoru yerinden kopup savrulurken, sürücülerden M.T.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi mevkisindeki yol ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 VM 8680 plakalı, S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı ve E.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 VM 8680 plakalı otomobilin kopan motoru refüje savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan 2 yolcunun yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.