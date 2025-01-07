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        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı

        KOCAELİ'de ATM önünde sırada beklerken öldürülen Maksut Beğtaş'ın (55), kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:38
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        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
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        KOCAELİ'de ATM önünde sırada beklerken öldürülen Maksut Beğtaş'ın (55), kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 2021 yılında Beğtaş'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.’nin de bu nedenle cinayeti işlediği tespit edildi.

        Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı.

        Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.

        4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞ

        Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’in kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi. Maksut Beğtaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.

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