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        Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:25
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        Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde erkek öğrenciler M.A. ve Ö.P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.’yı bacağından bıçakladı. Diğer öğrenciler kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.

        Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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