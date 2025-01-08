Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde erkek öğrenciler M.A. ve Ö.P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.’yı bacağından bıçakladı. Diğer öğrenciler kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.