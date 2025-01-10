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        Kocaeli'de, iş yerindeki yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri tamiri yapılan, aynı zamanda depo olarak da kullanılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:15
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        Kocaeli'de, iş yerindeki yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri tamiri yapılan, aynı zamanda depo olarak da kullanılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Elektrikli ev aletleri tamiratı yapılan, aynı zamanda depo olarak da kullanılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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