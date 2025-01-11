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        Kocaeli'de durdurulan TIR'da 170 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 169 bin 680 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 01:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 01:50
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        Kocaeli'de durdurulan TIR'da 170 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 169 bin 680 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramda 252 koli 169 bin 680 adet içerisinde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilişkin 2 kişi hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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