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        6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren koca, tutuklandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşi 5 çocuk annesi Hazal Abay'ı (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Şener Abay (59), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:55
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        6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren koca, tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşi 5 çocuk annesi Hazal Abay'ı (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Şener Abay (59), tutuklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener Abay ile eşi Hazal Abay arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener Abay, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazal Abay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener Abay ise polis merkezine giderek teslim oldu.

        6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

        Şener Abay’ın 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay’ı yaklaşık 6 ay önce de bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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