DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmek için Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi.

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık’ta görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Heyet, dün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyarette bulundu.

DEM Parti heyeti, bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. Birlikte gelen Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, saat 12.20 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Pervin Buldan ise daha sonra geldi. Öte yandan, heyetin eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Yüksekdağ’a, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda ‘Kobani davası’ olarak bilinen, 16 Mayıs 2024’te karar çıkan davada ‘Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak’, ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Terör örgütü propagandası’ ve 'Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.