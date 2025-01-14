Kartepe'de kar yağışı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. İstanbul'a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. 1600 rakımlı zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe ilçesindeki 1600 rakımlı zirvede, belediye ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren çalışma yürütüyor.

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