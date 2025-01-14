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        Kartepe'de kar yağışı

        KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe ilçesindeki 1600 rakımlı zirvede, belediye ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:00
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        Kartepe'de kar yağışı
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        KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe ilçesindeki 1600 rakımlı zirvede, belediye ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren çalışma yürütüyor.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. İstanbul'a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. 1600 rakımlı zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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