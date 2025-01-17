Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama; 4 işçi yaralandı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde meydana gelen parlama sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt dolum terminalinde meydana geldi. Dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama yaşandı. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlama nedeniyle henüz isimleri öğrenilemeyen 4 işçi el, yüz ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.