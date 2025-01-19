Akaryakıt dolum terminalindeki parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, cuma günü bir akaryakıt dolum terminalinde meydana gelen parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi.

Olay, 17 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt dolum terminalinde meydana geldi. Dolum sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama yaşandı. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Parlama nedeniyle isimleri öğrenilemeyen 4 işçi el, yüz ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

TABURCU EDİLDİ

Parlama nedeniyle el, yüz ve vücutlarında yanıklar oluşan 4 işçi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.